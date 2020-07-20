Гаджиев - о реакции Ещенко: Андрей нормальный парень, но опускаться на этот уровень было неправильно

Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу реакции защитника "Спартака" Андрея Ещенко на слова генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Напомним, что Ещенко отреагировал на слова генерального директора "Зенита" Александра Медведева, который заявил, что имитировавший половой акт Дзюба показал, что будет со "Спартаком" в матче Кубка России. После матча с "Зенитом" (1:2) в полуфинале Кубка Ещенко показал футболку с ребусом, который можно расшифровать как "*** вам, Александр Медведев".

"Ещенко хорошо знаю, мы вместе работали. Андрей — нормальный парень. Он не негодяй и не подлец, командный футболист. С моей точки зрения этого делать не надо было. Можно было сказать Медведеву, что он не прав. Но опускаться на этот уровень, мне кажется, было неправильно", - приводит слова специалиста Sport24.

Ранее РФС сделал заявление, что "оскорбительное поведение" Андрея Ещенко будет рассмотрено на КДК.

"Спартак" после 29 туров занимает девятое место в чемпионате России. В последнем туре команда Тедеско сыграет с "Рубином".


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Теги: Гаджиев Ещенко Спартак Зенит Медведев
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