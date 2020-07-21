Источник: "Химки" будут играть в РПЛ. Губернатор Московской области Воробьев принял решение

"Крылья Советов" всё-таки опустятся в ФНЛ по итогам текущего сезона.

Фото: воробьев.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вмешался в ситуацию с "Химками", которые заняли второе место в досрочно завершённом сезоне ФНЛ, и принял решение о том, что клуб будет играть в РПЛ.



Ранее сообщалось, что "Химки" останутся в ФНЛ из-за проблем с финансированием.



Сообщается, что решение уже доведено до сведения РФС и РПЛ. Таким образом занявшие 15-е место по итогам текущего сезона самарские "Крылья Советов" покинут лигу.



Источник: телеграм-канал Sport_inside