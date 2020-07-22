Комличенко: больше всего в академии запомнилось, как Галицкий полез на крышу тушить пожар

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко рассказал, что больше всего ему запомнилось во время обучения в академии "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Форвард является воспитанником "быков". За "Краснодар" игрок выступал с 2013 по 2018.

- Больше всего запомнилась история, как Сергей Николаевич (Галицкий) полез на крышу тушить пожар. Горела крыша главного корпуса школы. Мы видели все со стороны, яркое впечатление. Единственное, точно не помню, тушил он или просто залез, чтобы контролировать. Это было около семи-восьми лет назад, - цитирует Комличенко Чемпионат.

В московское "Динамо" Николай Комличенко перешел в период зимней паузы текущего сезона из чешского клуба "Млада-Болеслав". Контракт с нападающим был подписан на 4 с половиной года.

В сезоне 2019/20 Николай провел за московский клуб 10 матчей и отметился 3 голами. После 29-ти туров "Динамо" расположилось на 6-й строчке таблицы, имея в активе 41 очко.


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Теги: Галицкий Комличенко Краснодар
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