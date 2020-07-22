Ранее сообщалось, что карьеру в "Спартаке" может продолжить полузащитник "Уфы" Остон Урунов. Отмечалось, что красно-белые готовы заплатить за игрока 4 миллиона евро.
"Урунов? Моя жесткая позиция, что хорошие трансферы делаются в тишине. Что касается этого игрока, то у него есть и другие предложения. Не буду комментировать.
Что касается, Жиго, то любой игрок может уйти. Информации много, под ней почвы нет", - сказал Газизов.
Также Газизов отреагировал на информацию о том, что "Спартак" сделает предложение Александру Кокорину, у которого истек контракт с "Зенитом".
"Кокорин? Клевый игрок", - приводит слова Газизова Sport24.
Напомним, чемпионат России сегодня официально завершился. "Спартак" в 30-м туре чемпионата России в Казани обыграл "Рубин" со счетом 2:1. Красно-белые финишировали на 7-м месте в турнирной таблице.
Гендиректор "Спартака" Газизов ответил на вопрос о возможном переходе Кокорина в команду
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о трансферах клуба.
Фото: БашИнформ
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