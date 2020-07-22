"Локомотив" в матче 30-го тура чемпионата России одержал победу над "Уралом". Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол в конце первого тайма забил Антон Миранчук.
"Доволен. Мы не потерпели ни одного поражения, вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Но я недоволен тем, как команда играла. У нас было не так много времени — между первой тренировкой, которую я провел с командой, и первым матчем прошло всего около недели", - цитирует Николича Sport24.
"Локомотив" занял второе место в турнирной таблице, набрав в 30 турах 57 очков. В следующем сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Николич возглавляет железнодорожников с 1 июня, сменив на посту главного тренера Юрия Семина.
Николич: недоволен тем, как "Локомотив" играл после перерыва в РПЛ
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Фото: ФК "Фехервар"
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