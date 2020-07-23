Сине-бело-голубые планируют усилить полизицию крайнего хавбека в ближайшее трансферное окно. Напомним, бразилец также находится в списках "Спортинга" и "Эвертона". Сам игрок не против переехать в Лиссабон. Контракт Вандерсона с российским клубом действует до 2022 года.
"Зенит" стал чемпионом России в 26-м туре РПЛ, обыграв "Краснодар". "Быки" по итогам сезона заняли третье место и сыграют в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: Чемпионат
Вандерсон вызвал интерес "Зенита"
"Зенит" интересуется полузащитником "Краснодара" Вандерсоном.
Фото: Чемпионат
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