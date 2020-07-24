Источник: Глушаков покинет "Ахмат", он хочет вернутся в Москву или уехать за рубеж

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков хочет продолжить карьеру в московском клубе или переехать в другую страну.

Фото: инстаграм Глушакова