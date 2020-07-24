Грозненцы не будут препятствовать переходу хавбека.
Денис Глушаков расторг соглашение со "Спартаком" летом прошлого года и подписал контракт с "Ахматом" по схеме 1+1.
В завершившемся сезоне полузащитник провел 24 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.
Источник: Metaratings
Источник: Глушаков покинет "Ахмат", он хочет вернутся в Москву или уехать за рубеж
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков хочет продолжить карьеру в московском клубе или переехать в другую страну.
Фото: инстаграм Глушакова
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