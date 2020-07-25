Случится чудо или "Зенит" сделает дубль? "Химки" сразятся за Кубок России с чемпионом страны

Победа "Зенита" в чемпионате не вызывала сомнений еще до пандемии. Решение вопроса было лишь делом времени. Главной же интригой оставшейся части сезона было противостояние в полуфинале Кубка России со "Спартаком". Принципиальная встреча закончилась не без скандалов, но самый важный и не подлежащий пересмотру ее итог - выход команды Семака в финал и возможность завоевать еще один трофей.
Сравнивать шансы "Зенита" и "Химок" нет никакого смысла. Фаворит очевиден всем - и экспертам, и болельщикам. У питерского клуба нет проблем ни с составом, ни с игрой, ни с чем бы то ни было еще. Мотивация? Потенциально, конечно, фактор, который может сыграть в пользу "химчан". Но даже после завоевания чемпионства в ничего не значащих матчах РПЛ "сине-бело-голубые" не давали повод усомниться в их настрое и желании побеждать.
Собственно говоря, вообще не просто вспомнить, когда "Зенит" последний раз проигрывал на внутренней арене. В Лиге Чемпионов были поражения от "Бенфики" декабре и от "РБ Лейпциг" в октябре и ноябре. Но в чемпионате России и в кубке страны "питерцы" не уступают никому с конца сентября прошлого года, когда случилось памятное поражение от "Локомотива" со счетом 0:1. Предпосылок к тому, что серия прервется в финале с "Химками" нет.
Хотя клуб из Подмосковья набрал хороший ход в кубке. Он много забивает - 2 гола "Оренбургу", по 3 "Рубину" и "Уралу", 4 курскому "Авангарду", 5 московскому "Торпедо". Сначала при Талалаева, а теперь и при Юране "Химки" отличаются интересной игрой и атакующим стилем. И если они забьют "Зениту", это не будет большим удивлением.
Полуфинальная встреча с "Уралом" оказалась богатой на желтые карточки. Сразу 4 игрока команды Юрана - Тихий, Мартусевич, Корян и Дядюн - могли попасть под санкции на решающую игру. То есть фактически половина основного состава. Но согласно пункту 13.4 Регламента Олимп - Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг. - "После 1/64 и 1/2 финала Соревнования предупреждения, полученные игроками в разных Матчах Кубка, аннулируются". Таким образом, "Химки" смогут выставить самый боевой состав.
Статистика личных встреч говорит не в пользу "Химок". В своей истории они 7 раз играли с "Зенитом" и ни разу не побеждали. В самом первом матче "химчанам" удалось зацепить ничью - в июне 2007-го года на стадионе "Родина" случились боевые 2:2. А после этого клуб из Санкт-Петербурга всякий раз побеждал - 4:1, 4:1, 1:0, 4:2, 4:0, 3:2. Как видно, в большинстве случае в ворота "Химок" залетало по 4 мяча.
Следить за правосудием на футбольном поле назначен Владимир Москалев. И это решение департамента судейства не самое ожидаемое. 33-летний воронежский рефери был отстранен на долгое время после неудачной работы на матче "Спартака" и "Сочи" практически ровно год назад. Да и после возвращения уже успел попасть в ряд неприятных историй. Памятна игра все того же "Спартака" с "Тамбовом" с отмененным голом Соболева. Не забыты и отмененный гол Глушенкова с не назначенным за игру рукой Рамиреса пенальти во встрече "Крыльев" и "Краснодара".
Интересно, что чаще чем на матчах "Зенита" (15 раз) Москалев работал только на матчах "Уфы" (19 раз). Под его свисток питерский клуб выиграл 7 матчей, и по 4 раза сыграл вничью и проиграл. Но еще любопытнее, что "Химки" при судействе Москалева ни разу не побеждали - 1 ничья и 3 поражения. При этом арбитр из Воронежа никогда не удалял и никогда не назначал пенальти в ворота соперников подмосковного клуба. В общем говоря, и здесь "Химкам" рассчитывать не на что. А ведь еще главным судьей VAR будет Вилков...
Фото: Официальный сайт ФК "Урал", Официальный сайт ФК "Химки", Официальный сайт ФК "Зенит"
Случится чудо или "Зенит" сделает дубль? "Химки" сразятся за Кубок России с чемпионом страны
"Химки" никогда не обыгрывали "Зенит". С учетом того, что "питерцы" не проигрывают на внутренней арене 10 месяцев, кажется, что команда из Подмосковья не победит и сейчас. Или мы недооцениваем Юрана?
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