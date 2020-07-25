"Зенит" победил благодаря голу Артема Дзюбы в концовке матча с пенальти.
"Судейская тема меня не интересует. Выиграли по делу. Я пока не смотрел момент пенальти. Претензий от соперника не было", - цитирует Семака Sport24.
"Зенит" в минувшем сезоне оформил золотой дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок России.
Семак: судейская тема меня не интересует. Выиграли по делу
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак после победы над "Химками" в финале Кубка России высказался о судействе.
Фото: ФК "Зенит"
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