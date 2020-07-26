"На самом деле в "Спартаке" не такая плохая ситуация, какой может показаться. Появилась группа молодых футболистов, которых тренеры в этом году обкатали. Если они сохранят пару центральных защитников Жиго и Джикию, если угадают с подписанием двух-трех квалифицированных новичков, то для нашего чемпионата это будет нормальная конкурентоспособная команда", - цитирует Галямина "Р-Спорт".
"Спартак" в минувшем сезоне занял 7-е место в турнирной таблице, набрав в 30 турах 39 очков. Также красно-белые дошли до полуфинала Кубка России, где проиграли "Зениту" (1:2).
Галямин: в "Спартаке" не такая плохая ситуация, какой может показаться
Российский тренер и функционер Дмитрий Галямин поделился мнением о выступлении московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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