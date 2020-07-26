Уход Талалаева из "Крыльев" - предательство или нормальное желание не терять время на ФНЛ?

Что же, доля правды в словах Талалаева действительно есть. Ему удалось эмоционально перезарядить игроков и подарить болельщикам самарского клуба надежду на сохранение прописки в Премьер-Лиге. И разочарование тренера от вылета в ФНЛ понятно. Особенно с учетом того, что факт неудачи был зафиксирован после технической победы "Тамбова" над "Сочи". Но говорить о том, что "Крыльям" не повезло, не совсем корректно.
Потеря двух очков в матче с "Локомотивом" - следствие индивидуальных ошибок игроков "Крыльев". Безрассудное удаление Хади, не реализованный Зиньковским выход 1 на 1 и неоправданный выход из ворот Фролова на последних секундах - все это не отсутствие везения. Домашняя нулевая ничья с "Ростовом" с удалением Полуяхтова в первом тайме, массой жестких единоборств и практически полным отсутствием голевых моментов тоже не спишешь на фортуну. Скорее это закономерный итог выбранной Талалаевым стратегии игры.
Конечно, нельзя не отметить уверенную победу над "Арсеналом". Но вспомните, что было дальше. Тренерский штаб дает команде два дня выходных, а после этого Талалаев заявляет, что игроки слишком расслабились. И делает это еще до матча с "Динамо", подстеливая, что называется, соломку. Вряд ли такой ход наставника мог вселить уверенность в футболистов. Как итог - безвольное поражение в важнейшей встрече за два тура до конца чемпионата.
Единственный же раз, когда действительно можно ссылаться на невезение, случается в матче с "Краснодаром". "Крыльям" отменяют гол Глушенкова из-за очень сомнительного офсайда и не назначают очевидный пенальти за игру рукой Рамиреса. Но и здесь Талалаев на послематчевой пресс-конференции абсолютно резонно смещает акцент в сторону своих просчетов. "Моя работа заключается в том, чтобы Лысцов с пяти метров попадал в створ, чтобы Радонич в двух голевых моментах попадал в створ. Я буду больше заниматься этим" - заявил Андрей Викторович.
Вмешательство коронавируса тоже крайне спорный тезис от уже бывшего наставника "Крыльев". Если кому и жаловаться, то "Оренбургу", который получил из-за инфекции два технических поражения. "Самарцы" же избежали заболеваний и имели все шансы решить свои вопросы на футбольном поле. Да и вообще они получили ровно те же 3 очка из-за неявки "Сочи", что и "Тамбов". А той же упущенной победы над "Локо" хватило бы команде Талалаева для уверенного сохранения прописки в РПЛ.
После вылета в ФНЛ Андрей Викторович принял решение покинуть Самару. Если рассматривать этот шаг как желание не терять время на работу в первом дивизионе и продолжить карьеру в высшей лиге, то он выглядит вполне резонным. И на самом деле не так важно, где в итоге окажется Талалаев - в "Ахмате" или в "Урале". Главное, что он действительно получает шанс поработать в клубе, который является стабильным участником РПЛ и который заявляет о чуть более амбициозных целях, чем борьба за выживание.
Правда, накапливающаяся историй перемещений по футбольным клубам все еще дает повод говорить о слабости характера Талалаева. Он практически всякий раз, когда сталкивается с трудностями, предпочитает не устранить их, а уйти от них. В апреле прошлого года он покинул "Пюник" с официальной формирулировкой "по семейным обстоятельствам", но уже на следующий день возглавил "Химки".
Затем он ушел в отставку из подмосковного клуба после смены вектора развития, а Юран наглядно доказал, что выход в Премьер-Лигу был возможен. И вот сейчас Талалаев оставляет "Крылья" меньше чем через месяц после своего назначения. Как в такой ситуации не вспомнить слова Радимова, который в своем твиттере заранее предупреждал, что тренер "кинет" "Крылья".
Есть такие,как Талалаев, бросивший в тяжёлый момент Химки.А есть такие,как Юран, вытащивший Химки после этого беглеца и получивший путевку в РПЛ и полуфинал Кубка.А теперь разговоры про Талалаева и Крылья...Ну понятно ж,что он кинет и их!Предавший раз - обязательно предаст ещё !— Владислав Радимов (@radimov02) June 28, 2020
Впрочем, новых работодателей факты из биографии Талалаева, похоже, не смущают. Но тем лишь интереснее будет наблюдать за продолжением карьеры 47-летнего специалиста. Его рассуждения о тактике и о философии футбола все-таки любопытно слушать. Полноценно их реализовать на деле в "Крыльях" за столь короткий срок, конечно, было сложно. В новом клубе времени точно будет больше, но только не факт, что в случае неудачи Талалаева не уволят раньше, чем он захочет уйти сам.
Талалаев в Ахмате? Крылья,вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из Ахмата так просто не сбежать - там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко, а уж в трудную минуту... Удачи Ахмату— Владислав Радимов (@radimov02) July 25, 2020
Фото: Официальный сайт "Крыльев Советов"