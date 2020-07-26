Уход Талалаева из "Крыльев" - предательство или нормальное желание не терять время на ФНЛ?

Есть такие,как Талалаев, бросивший в тяжёлый момент Химки.А есть такие,как Юран, вытащивший Химки после этого беглеца и получивший путевку в РПЛ и полуфинал Кубка.А теперь разговоры про Талалаева и Крылья...Ну понятно ж,что он кинет и их!Предавший раз - обязательно предаст ещё !

Талалаев в Ахмате? Крылья,вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из Ахмата так просто не сбежать - там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко, а уж в трудную минуту... Удачи Ахмату