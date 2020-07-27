Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатил за 31-летнего хорватского игрока 12 миллионов евро.
"Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом. Известно, что Деян — настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде", - цитирует Медведева ТАСС.
"Зенит" сегодня, 27 июля объявил о подписании трехлетнего контракта с Ловреном.
В минувшем сезоне Ловрен стал чемпионом Англии в составе "Ливерпуля". Футболист провел 10 матчей в чемпионате Англии и сделал 1 голевую передачу.
За "Ливерпуль" Ловрен выступал с 2014 года, перейдя из "Саутгемптона".
Гендиректор "Зенита": сумма трансфера за Ловрена, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о подписании защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Фото: © globallookpress.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!