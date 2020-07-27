Парфенов: ФНЛ? Любой тренер скажет, что хочет работать в Премьер-лиге

Бывший главный тренер "Урала" выразил готовность возглавить команду РПЛ.
Фото: ТАСС
- Готов ли к работе? В принципе, готов. Были разговоры. Они в прессе есть. Мне тоже скрывать этого не нужно. Есть нюансы, детали, о которых говорить не хочется.

ФНЛ? Любой тренер скажет, что хочет работать в Премьер-лиге. Я в том числе. Многие скажут молодой, но у меня уже 10 лет стажа. Путь тренерский начинал с низов. Видел, что во второй лиге происходит, в ФНЛ, - сказал Парфенов в эфире России 24.

Напомним, тренер ушел в отставку после поражения от "Химок" в полуфинале Кубка России (1:3). Как сообщали СМИ, разногласия между президентом клуба Григорием Ивановым и Парфеновым возникли еще в перерыве матча 29-го тура РПЛ против "Арсенала".

Также сообщалось, что наставником интересуются "Оренбург" и "Крылья Советов", которые проведут следующий сезон в ФНЛ. Эти команды покинули Премьер-лигу по итогам сезона, заняв последнее и предпоследнее места соответственно.

Сегодня было объявлено, что самарскую команду возглавил Игорь Осинькин. Ранее самарцев тренировал Андрей Талалаев, который накануне возглавил "Ахмат".

В концовке чемпионата с оренбуржцами работал исполняющий обязанности главного тренера Ильшат Айткулов.

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Теги: Парфенов
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