"Соболев раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Не надо разглагольствовать, открывать рот.
На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы", - цитирует Дзюбу "Чемпионат".
Сегодня Дзюба подписал новый контаркт с "Зенитом" по схеме "2+1".
В минувшем сезоне РПЛ Дзюба в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 17 мячей.
Дзюба раскрыл причины стычки с Соболевым
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба расскзазал о конфликтной ситуации с форвардом "Спартака" Александром Соболевым в матче 1/2 финала Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
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