Из клуба был уволен Сергей Юран. По его словам, такое решение было принято в связи с указанием генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.
Газизов 30 июля встречался в офисе "Спартака" с Рашидом Рахимовым, но заявил, что их встреча не носила рабочего характера.
Однако, по сведениям "Чемпионата", Рахимов входит в круг претендентов на пост главного тренера "Химок".
Ранее информацию о своем назначении в "Химки" опроверг Дмитрий Гунько.
Рахимов - кандидат на пост тренера "Химок". Он встречался в офисе "Спартака" с Газизовым
Рашид Рахимов, работавший главным тренером в "Амкаре", "Локомотиве" и "Ахмат" входит в число кандидатов на освободившийся 31 июня пост главного тренера "Химок".
Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
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