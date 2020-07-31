Рахимов - кандидат на пост тренера "Химок". Он встречался в офисе "Спартака" с Газизовым

Рашид Рахимов, работавший главным тренером в "Амкаре", "Локомотиве" и "Ахмат" входит в число кандидатов на освободившийся 31 июня пост главного тренера "Химок".

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев