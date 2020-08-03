"По Александру Кокорину суд оставил приговор без изменений. Мы хотим, чтобы Александра оправдали в эпизоде с Соловчуком. У Кокорина единственного нет права на реабилитацию, будем обжаловать", - сказала Стукалова.
Сегодня Мосгорсуд оправдал Павла Мамаева, а обвинительный приговор Кокорина оставил без изменений.
Вчера Кокорин подписал контракт со "Спартаком". В минувшем сезоне РПЛ 29-летний форвард провел в аренде в "Сочи".
Источник: Sport24
Адвокат Кокорина заявила, что будет обжаловать приговор Мосгорсуда
Адвокат нападающего Александра Кокорина Татьяна Стукалова осталась недовольна решением Мосгорсуда.
Фото: ФК "Спартак"
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