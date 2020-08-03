Болельщики признали Сафонова лучшим игроком "Краснодара" сезона 2019/20

Объявлены результаты голосования среди фанатов за выбор лучшего игрока "Краснодара" в минувшем сезоне.

Фото: ФК "Краснодар"

Первое место занял 21-летний голкипер Матвей Сафонов, за которого отдали голоса 20,82%. На второй позиции оказался форвард Вандерсон - 15,96% и третью позицию занял нападающий Маркус Берг - 8,98%.



В прошедшем сезоне Сафонов в составе "Краснодара" провел 33 матча во всех турнирах, в которых пропусти 42 мяча.