Первое место занял 21-летний голкипер Матвей Сафонов, за которого отдали голоса 20,82%. На второй позиции оказался форвард Вандерсон - 15,96% и третью позицию занял нападающий Маркус Берг - 8,98%.
В прошедшем сезоне Сафонов в составе "Краснодара" провел 33 матча во всех турнирах, в которых пропусти 42 мяча.
Болельщики признали Сафонова лучшим игроком "Краснодара" сезона 2019/20
Объявлены результаты голосования среди фанатов за выбор лучшего игрока "Краснодара" в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
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