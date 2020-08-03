- Лига Европы - мы стремились к ней. Мы в неё попали, надо постараться пройти в групповой этап, хотя перед группой будет очень тяжёлый этап, там "Милан", "Спортинг", "Вольфсбург". Но нет ничего невозможного, всё в наших руках, - сказал Новиков в эфире России 24.
В минувшем сезоне "Динамо" заняло 6-е место в таблице, тем самым заработав право принять участие в квалификации Лиги Европы.
Вчера, 3 августа клуб усилился 23-летним полузащитником Даниилом Фоминым. Он подписал контракт с "Динамо" на пять лет. В минувшем сезоне РПЛ хавбек в составе "Уфы" провел 27 матчей и забил 6 мячей.
Новиков: надо постараться пройти в групповой этап Лиги Европы
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков ответил на вопрос, какие задачи стоят перед командой в еврокубках.
Фото: ФК "Динамо"
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