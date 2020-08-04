"Уход Карпина и Арутюнянца? Это люди, которые в случае какой-то опасности, скажем так, если они соберутся покинуть клуб, я думаю, футболисты об этом узнают раньше всех. Они нам честно скажут об этом. А не так, что мы узнаем об этом из прессы и потом они скажут: "Ребят, извините, мы ушли", - сказал Павел Мамаев.
В минувшем сезоне РПЛ "Ростов" занял пятое место.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Мамаев: если Карпин соберется покинуть "Ростов", футболисты узнают об этом раньше всех
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба президента Арташеса Арутюнянца и главного тренера Валерия Карпина.
Фото: "РИА Новости"
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