"Кузяев мечтает играть в Европе. Мы предоставили ему возможность сейчас искать клуб, вернемся с ним к переговорам после 11 августа. Далер ведет переговоры с европейскими командами, но в России он хочет играть только за "Зенит", - сказал Медведев.
Контракт Кузяева с "Зенитом" истек 31 июля. Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек находится в сфере интересов "Валенсии" и нескольких клубов АПЛ.
В минувшем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 20 матчей.
Источник: Sport24
Гендиректор "Зенита" Медведев заявил, что Кузяев мечтает играть в Европе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
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