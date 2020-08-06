Кикнадзе выразил недовольство календарем будущего сезона РПЛ

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе раскритиковал календарь нового сезона чемпионата России.
Фото: СЭ
- Сейчас нам предлагают сыграть 7 матчей за 3. И говорят: англичане играют, и ничего. Считаю, сравнение не совсем корректное: у нас разные составы с разным количеством игроков, которые способны выходить в обойме и в ротации. Плюс впереди еврокубки.

Мы нашли клуб, который был готов вместе с нами изменить расписание и провести дополнительный матч в сентябре. Но мотивируя тем, что нельзя ломать календарь, ряд уважаемых клубов поддержал лигу.

Мы хотели сыграть в любой midweek сентября после паузы на сборные. И предлагали поставить игру с "Зенитом" на первый тур, а стартовую игру передвинуть на сентябрь. Но "Зенит" не согласился, - цитирует Кикнадзе Sport24.

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Теги: Кикнадзе Локомотив
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