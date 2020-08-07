"Поздравляю "Зенит" с победой. Они были чуть опытнее, чем мы. Все моменты, которые у них были, они реализовали. Мы провели неплохой матч, но нам нужно быть конкретнее в атаке. Мне лишь жаль, что мы не выиграли, а в остальном всё было прекрасно", - приводит слова Николича "Чемпионат".
Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1. Голами в состава петербургской команды отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. В составе "Локомотива" гол забил Ведран Чорлука.
11 августа "Локомотив" в рамках 1-го тура чемпионата России встретится в гостях с "Рубином". В тот же день "Зенит" сыграет против "Ротора".
Николич: все моменты, которые у "Зенита" были, они реализовали
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итоги матча за Суперкубок России с "Зенитом".
Фото: РПЛ
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