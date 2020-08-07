"Ростов" представил нового нападающего

Ростов " анонсировал прибытие македонского нападающего Давида Тошевски.

Фото: ФК "Ростов"

Контракт с 19-летним форвардом подписан на 5 лет.



«Специальный рейс приземлился в аэропорту "Платов". В багаже пассажира важный груз, который обязательно пригодится ему в Ростове-на-Дону. В нашей банде новый герой, который любит и умеет забивать голы», - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".







В минувшем сезоне Тошевски в составе "Работничек" провел 21 матч и забил 5 мячей.