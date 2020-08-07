Контракт с 19-летним форвардом подписан на 5 лет.
«Специальный рейс приземлился в аэропорту "Платов". В багаже пассажира важный груз, который обязательно пригодится ему в Ростове-на-Дону. В нашей банде новый герой, который любит и умеет забивать голы», - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".
В минувшем сезоне Тошевски в составе "Работничек" провел 21 матч и забил 5 мячей.
"Ростов" представил нового нападающего
"Ростов" анонсировал прибытие македонского нападающего Давида Тошевски.
Фото: ФК "Ростов"
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