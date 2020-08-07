Гогуа поделился впечатлениями после первой тренировки в "Роторе"

Защитник "Ротора" Седрик Гогуа, перешедший в волгоградский клуб из ЦСКА на правах аренды, поделился эмоциями от первой тренировки в новом клубе.
Фото: ФК "Ротор"
"Я сегодня провел первую тренировку вместе с "Ротором". Также смотрел матч с ЦСКА и понимаю, что команда старается играть в компактный футбол — меня это устраивает, мне это нравится. Прежде всего, я хочу играть в футбол. В моей предыдущей команде в последнее время такой возможности не было и безусловно я готов отдаваться по полной, чтобы принести пользу команде", - рассказал Гогуа пресс-службе клуба.

Защитник также отметил, что начал изучать русский язык для поддержания командного духа. По его словам, он находится в хорошей физической форме.

"Несмотря на то, что я в состав не попадал, я тренировался вместе с командой. Как только вернулся в Россию после отпуска, тут же начал тренироваться и продолжал тренировки на протяжении паузы из-за коронавируса", - подчеркнул футболист.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 в составе ЦСКА Гогуа провёл 4 матча, забил 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.

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Теги: Гогуа Ротор ЦСКА
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