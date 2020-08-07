"Хорошо, что Дзюба забил. Если бы не забил, тяжело было бы, честно", - сказал Азмун.
Поединок завершился победой "Зенита" со счетом 2:1. В составе петербургской команды забитыми мячами отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.
В минувшем сезоне РПЛ 25-летний Азмун в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 17 мячей.
Азмун: если бы не забил Дзюба, было бы тяжело
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун отметил игру Артема Дзюбы в матче за Суперкубок России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
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