Сегодня на стадионе "РЖД Арена" проходила встреча фанатов с игроками и руководством. Болельщики "Локомотива" устроили перепалку с гендиректором клуба Василием Кикнадзе.
"У меня складывается впечатление, что мы вам неинтересны. Все вопросы и нападки — в адрес Василия Александровича, который является частью клуба и команды. Вы сейчас пришли, и каждый качает за что-то своё. Вы нам интересны, но мы хотели бы, чтобы мы вам тоже были интересны. Не надо сваливать все в одну кучу и устраивать разборки", — цитирует Смолова Sport24.
Накануне "Локомотив" уступил в матче за Суперкубок России "Зениту" со счётом 1:2. Смолов признался, что слышал негативные выкрики фанатов, которые влияли на настрой.
Смолов - болельщикам "Локомотива": складывается впечатление, что мы вам неинтересны
Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов призвал болельщиков сосредоточиться на поддержке команды.
Фото: РФС
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