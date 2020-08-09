Клубы считают, что лига недополучила от соглашения с букмекером порядка 300-500 миллионов рублей. Контракт был заключен без тендера.
Вопросы имеются и по соглашению с "Тинькофф-Банком", стоимость которого составила 300 миллионов рублей, тогда как у некоторых клубов есть контракты с банками на превосходящие эту суммы.
В конце года могут быть пересмотрены и условия ТВ-контракты. Рабочую группу, как сообщает "РБ-Спорт", должен возглавить гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Группа также должна будет проработать варианты увеличения выплат клубам во избежание появления у них проблем с финансовым фэйр-плей.
Клубы проверят коммерческую деятельность РПЛ, рабочую группу возглавит Кикнадзе
Клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) недовольны коммерческой деятельностью организации и намерены организовать рабочую группу с целью ее проверки.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
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