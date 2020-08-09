На послематчевом флэш-интервью "Матч ТВ" Тедеско спросили, есть ли у него объяснение, почему "Спартаку" так не везет с судейскими ошибками.
"Я не знаю, я не знаю", - по-русски ответил главный тренер "Спартака".
Главный арбитр встречи Василий Казарцев из Санкт-Петербурга назначил в ворота "Спартака" два пенальти, благодаря которым "Сочи" сравнял счет. Видеоссистенты Алексей Еськов и Тихон Калугин ни в одном из эпизодов не просигнализировали судье об ошибке.
"Я не знаю". Тедеско по-русски прокомментировал судейство
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не смог объяснить новые судейские решения против его команды после ничьей с "Сочи" (2:2).
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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