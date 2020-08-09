"Пишут, что такое судейство - месть Ротенберга "Спартаку" за мой переход? Я так не думаю", - приводит слова Кокорина журналист Артем Локалов в своем телеграм-канале.
Напомним, встреча закончилась со счетом 2:2. "Сочи" оба гола забил с пенальти.
Встречу обслуживала бригада судей во главе с арбитром Василием Казарцевым.
Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча заявил, что клуб намерен сняться с чемпионата.
Кокорин: такое судейство - месть Ротенберга "Спартаку" за мой переход? Я так не думаю
Фото: ФК "Спартак"
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