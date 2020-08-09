Напомним, что в ходе встречи Казарцев поставил в ворота москвичей два пенальти. Благодаря им сочинцы ушли от поражения.
Газизов отметил, что клуб подаст рапорт в ЭСК.
"Мне смеяться хочется, эта клоунада продолжается", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Газизов считает, что такие решения арбитров должно прокомментировать начальство российских судей.
"С Федуном по телефону поговорил, его слова не обсуждаю", - добавил Газизов.
Напомним, что сразу после матча Федун заявил, что снимет "Спартак" с чемпионата России.
Газизов - о судействе: клоунада продолжается
Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора московского "Спартака", прокомментировал судейство в матче красно-белых с "Сочи".
Фото: ФК "Уфа"
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