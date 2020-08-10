"Судьи – это такая каста, они Федуну ничего не простят. Функционерам футбольных клубов надо быть аккуратнее с выражениями. Жалобы "Спартака" на эпизоды в прошлом сезоне стали раздражителем для судей", - сказал Червиченко.
Поединок между "Спартаком" и "Сочи" завершился со счетом 2:2. Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. После игры его отстранили от судейства, а владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата.
Также в отношении Алексея Еськова, который был видеоассистентом, будет проведено разбирательство.
Червиченко стал президентом "Спартаком" в мае 2002 года, а весной 2004 года он продал продал контрольный пакет акций "Спартака" Леониду Федуну.
Источник: РИА Новости
Червиченко: судьи Федуну ничего не простят
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи".
Фото: sportbox
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