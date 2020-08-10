Газизов назвал позором то, что произошло в первом туре

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился своим мнением о судействе в матче первого тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ФК "Уфа"
"Мы все понимаем, что человека, который обслуживает игру, не должно быть видно. Это позор, что происходит в первом туре. Я очень надеюсь, что мы решим все вопросы и в следующем матче этого не будет", - сказал Газизов в эфире телеканала "Матч Премьер".

В игре первого тура чемпионата России "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" - 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два спорных пенальти. После игры он был отстранен от судейства.

В матче второго тура "Спартак" сыграет с "Ахматом". Поединок состоится в Москве 14 августа.

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Теги: Газизов Спартак Сочи
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