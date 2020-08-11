Подмосковный клуб ведет переговоры о подписании контракта с Рыковым. Также рассматривается кандидатура Соломона Кверквелии, однако игрок "Локомотива" также интересен "Ротору".
Последним клубом 32-летнего Рыкова было московское "Динамо". В прошлом сезоне РПЛ он провел 19 матчей.
Источник: "Чемпионат"
"Химки" ведут переговоры с Рыковым
Защитник Владимир Рыков может стать игроком "Химок".
Фото: ФК "Динамо"
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