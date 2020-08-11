Данченков написал заявление в полицию на Широкова

Арбитр Никита Данченков обратился в полицию после избиение Романом Широковым.
Фото: РИА Новости
"Насколько знаю, Никита Данченков подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса", - сказал глава Московской коллегии судей Сергей Французов.

Напомним, что Широков избил Данченкова в матче любительского турнира. Бывший игрок сборной России был недоволен неназначением пенальти в ворота соперника.

Сегодня Широков принес извинения за свой поступок. Также стало известно, что "Матч ТВ" отстранил Широкова от работы.

Источник: ТАСС

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Теги: Широков
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