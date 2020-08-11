Акавов — один из двух спортивных директоров, которых ранее анонсировал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Матч первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Подопечные Доменико Тедеско по ходу игры выигрывали 2:0. Затем арбитр встречи назначил два пенальти в ворота "Спартака", которые были реализованы игроками сочинцев.
Источник: Чемпионат
"Спартак" назначил нового спортивного директора. Он и заблокировал трансфер Гуги
Нариман Акавов назначен новым спортивным директором "Спартака", с приходом на должность он заблокировал переход бразильского защитника "Атлетико Минейро" Гуги.
Фото: ФК "Спартак"
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