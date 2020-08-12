Соответствующее решение было принято после судейского скандала. Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", один из них был признан ошибочным. После этого владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что снимает команду с розыгрыша РПЛ.
Позднее Федун провёл встречу с главой РФС Александром Дюковым. Затем стало известно, что "Спартак" не будет сниматься с турнира.
Предполагается, что арбитра отстранят как миниум до конца сезона. При этом велика вероятность, что он больше вообще не будет судить матчи РПЛ, сообщает "Спорт-Экспресс".
Источник: Казарцева исключат из числа арбитров РПЛ
РФС прекратит сотрудничество с арбитром Василием Казарцевым, который судил матч РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).
Фото: Sportbox
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