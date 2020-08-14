Форвард подписал контракт с московским клубом в качестве свободного агента. Ранее у него истёк контракт с "Зенитом".
"Красно-белые причисляют себе какие-то лавры по приобретению секонд-хэнда… Приобретают Кокорина за большие деньги, с бонусом и зарплатой. И ведь эти деньги впустую выброшены" - цитирует Бышовца "Спорт день за днём".
Бышовец назвал подписание "Спартаком" Кокорина "приобретением секонд-хэнда"
Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о переходе Александра Кокорина в "Спартак".
Фото: ТАСС
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