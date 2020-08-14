"Без вас РПЛ будет скучной". Нурмагомедов призвал "Спартак" не сниматься с чемпионата

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции, которая проходит в Москве, поделился мнением о судейском скандале в матче "Спартака" с "Сочи".
Фото: ТАСС
Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча заявил, что снимет команду с чемпионата России. Но Нурмагомедов призвал бизнесмена не принимать это решение.

"Футбол находится на первом месте. Ни один вид спорта не стоит близко с футболом. Насчёт пенальти, я бы его не назначал. У меня отец болел за "Спартак", знал все составы. От него я многое узнал. Хочу пожелать "Спартаку", чтобы не снимались. Без "Спартака" РПЛ будет скучной", - цитирует Нурмагомедова "Чемпионат".

Федун позже сообщил, что команда продолжит выступление в РПЛ. При этом владелец "Спартака" подчеркнул, что футболисты покинут поле в случае повторения судейского беспредела. В матче с "Сочи" в ворота "Спартака" были назначены два пенальти.

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Теги: Нурмагомедов Спартак
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