Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча заявил, что снимет команду с чемпионата России. Но Нурмагомедов призвал бизнесмена не принимать это решение.
"Футбол находится на первом месте. Ни один вид спорта не стоит близко с футболом. Насчёт пенальти, я бы его не назначал. У меня отец болел за "Спартак", знал все составы. От него я многое узнал. Хочу пожелать "Спартаку", чтобы не снимались. Без "Спартака" РПЛ будет скучной", - цитирует Нурмагомедова "Чемпионат".
Федун позже сообщил, что команда продолжит выступление в РПЛ. При этом владелец "Спартака" подчеркнул, что футболисты покинут поле в случае повторения судейского беспредела. В матче с "Сочи" в ворота "Спартака" были назначены два пенальти.
"Без вас РПЛ будет скучной". Нурмагомедов призвал "Спартак" не сниматься с чемпионата
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции, которая проходит в Москве, поделился мнением о судейском скандале в матче "Спартака" с "Сочи".
Фото: ТАСС
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