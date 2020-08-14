Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Вячеслав Короткин, результаты теста оказались отрицательными.
Генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов сообщил, что после игры расскажет, почему Тедеско пропускает игру.
Матч "Спартак" - "Ахмат" начнется в 20:00 по московскому времени.
Тедеско сдал отрицательный тест на коронавирус
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, не попавший в заявку на матч 2-го тура чемпионата России с "Ахматом", сдал тест на коронавирусную инфекцию.
Фото: ФК "Спартак"
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