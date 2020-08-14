Хинкель: важно, что команда показала характер и страсть после первого тайма

Ассистент главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андрес Хинкель подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 2:0.

"Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию после первого тайма и реализовали свои шансы. Важно, что команда показала характер и страсть после первого тайма, где получалось не все", - цитирует специалиста Sport24.

Напомним, Тедеско перед игрой почувствовал недомогание и остался в отеле. Вместо него командой руководил Хинкель.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против "Уфы".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хинкель Спартак Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Бавария" - машина! От "Барселоны" к 30-й минуте ничего не осталось
"Бавария" забила 8 голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов 44
Червиченко: если бы такой пенальти поставили в ворота "Спартака", мы услышали бы концерт в исполнении всех, кто "топит" за красно-белых 3
Газизов: надеюсь, Кокорин будет готов к матчу с "Уфой" 1
Джикия: судейство не обсуждаю и прошу не задавать эти вопросы мне и ребятам 1
"Ростов" завел странички в твиттере и инстаграме на японском языке
Талалаев: в прошлой игре "Спартак" забил "Ахмату" три гола, сегодня - два. Значит, что-то мы поменяли 1
"Спартак" - "хорошо", "Ахмат" - "неудовлетворительно", судьи - молодцы. Оценки участникам матча 2
Хинкель: важно, что команда показала характер и страсть после первого тайма 1
Газизов: вся команда пройдет тест на коронавирус 9
Матч с "Барселоной" стал для Мюллера 113-м в Лиге чемпионов. Это рекорд для немецких игроков 1
Урунов: к следующему матчу, надеюсь, буду готов 1
Тренер "Арсенала": у нас есть проблемы с единоборствами. Это было видно и по игре с "Ахматом" 1
"Краснодар" прилетел в Москву на игру с "Локомотивом"
Федотов: Ларин и Меркель в "Сочи"? Про эти фамилии впервые слышу 3
Евсеев: у Кротова подозрение на сотрясение, Бизяк сломал ребро
"Спартак" одержал победу над "Ахматом" 69
Футболист "Ахмата" потерял сознание после попадания мяча в голову 11
Фанаты "Спартака" в матче с "Ахматом" вывесили баннер "Жыве Беларусь" 20
"Барселона" и "Бавария" назвали стартовые составы
Дзюба пропустит матч с "Ростовом" 12
У Юмтити в преддверии матча с "Баварией" выявили коронавирус
"Сочи" и "Химки" сыграли вничью 3
«Спартаку» отменили два гола, но поставили пенальти. Бригада Тедеско уверенно разобралась с «Ахматом» 23
Черчесов присутствует на матче "Спартак" - "Ахмат" 1
Турбин отменил гол "Спартака" в ворота "Ахмата" 9
Луценко признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Уфа" 1
"Рубин" расстался с 19-летним вратарем
Тедеско сдал отрицательный тест на коронавирус 1
"Уфа" победила "Арсенал", в составе туляков два удаления 3
Все новости