Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 2:0.
"Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию после первого тайма и реализовали свои шансы. Важно, что команда показала характер и страсть после первого тайма, где получалось не все", - цитирует специалиста Sport24.
Напомним, Тедеско перед игрой почувствовал недомогание и остался в отеле. Вместо него командой руководил Хинкель.
В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против "Уфы".
Хинкель: важно, что команда показала характер и страсть после первого тайма
Ассистент главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андрес Хинкель подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: ФК "Спартак"
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