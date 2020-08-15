"Каждая игра в РПЛ для нас - это опыт. Понятное дело, что первым номером тяжело играть, хотя в первом тайме "Динамо" нас особо не прессинговало, давали нам спокойно выходить из обороны. Отмечу, что нам не хватает агрессии впереди.
В начале второго тайма лучше играла московская команда, потом мы выровняли игру, но без продвижения вперед. У нас есть свои проблемы, но за счет самоотдачи добыли сегодня первое очко", - сказал Хацкевич.
Матч "Динамо" - "Ротор" завершился вничью со счетом 0:0.
Хацкевич: добыли первое очко за счет самоотдачи
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал матч 2-го РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Ротор"
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