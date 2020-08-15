"Спартак" готов приобрести 22-летнего хавбека за 9 млн евро. В то же время отмечается, что "Гент" хочет получить за своего игрока около 20 млн евро. Также не француза претендует "Севилья".
В минувшем чемпионате Бельгии Овусу в составе "Гента" провел 27 матчей.
Источник: Footballghana.com.
"Спартак" готов приобрести хавбека "Гента" за 9 млн евро
Полузащитник "Гента" Элише Овусу может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Гент"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!