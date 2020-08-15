Нападающий "Ростова" Данила Прошляков проведет сезон-2020/21 в аренде.
"Торпедо" арендовало 20-летнего форварда на один сезон, сообщает пресс-служба "Ростова".
Прошляков выступает за ростовский клуб с лета 2019 года, перейдя из "Спартака". За "Ростов" нападающий провел 7 матчей.
"Ростов" объявил об уходе Прошлякова в аренду в "Торпедо"
Нападающий "Ростова" Данила Прошляков проведет сезон-2020/21 в аренде.
Фото: ФК "Ростов"
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