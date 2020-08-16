Живоглядов: Миранчук точно готов к основе европейского топ-клуба

Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов поделился мнением о полузащитнике "красно-зелёных" Алексее Миранчуке.
Фото: ФК "Локомотив"
"Считаю, Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы. Лёша в каждом матче забивает, отдаёт — очень полезен команде. Хотя и другие наши атакующие футболисты здорово играют. Пока никто не думает о том, как заменить Миранчука — сейчас он игрок "Локомотива" и приносит нам очки", - цитирует Живоглядова "Чемпионат".

Напомним, что в СМИ появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны итальянских клубов. В частности, сообщается о высоком уровне заинтересованности "Аталанты" в 24-летнем футболисте.

Алексей Миранчук выступает в "Локомотиве" с 2013 года. В составе "железнодорожников" полузащитник провёл 176 матчей, в которых забил 32 гола. В текущем сезоне РПЛ Миранчук провёл 2 матча и забил 2 гола.

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Теги: Живоглядов Миранчук Локомотив
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