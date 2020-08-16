"Защитник "Локомотива" Рыбус имел контакт с Игнатьевым, однако его нельзя считать достаточным для падения футболиста. Во второй стадии голкипер железнодорожников Гильерме пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесен удар вскользь, и сталкивается с Игнатьевым, который после удара падает в направлении вратаря. Падение футболиста "Рубина" начинается до момента столкновения с вратарем.
Таким образом, Гильерме не был инициатором падения Игнатьева", - цитирует Кашшаи пресс-служба РФС.
Сегодня прошло заседание Экспертно-судейской комиссии РФС, которая признала решения арбитра встречи Сергея Иванова правильными.
Кашшаи заявил, что Гильерме не был инициатором падения Игнатьева в матче с "Рубином"
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод со спорным эпизодом в матче первого тура РПЛ "Рубин" - "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"
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