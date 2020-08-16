31-летний форвард пропустил игру против "Ростова" из-за повреждения, а теперь приступил к подготовке к матчу с ЦСКА, который состоится 19 августа.
В то же время против армейцев не сыграют Андрей Лунев (травма), Ярослав Ракицкий (дисквалификация), также пропустят игру Леон Мусаев. Алексей Сутормин и Денис Терентьев.
Источник: Metaratings.ru
Дзюба готовится к матчу с ЦСКА в общей группе "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"
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