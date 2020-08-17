Форвард подписал с "железнодорожниками" долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба московского клуба. Камано будет выступать в "Локомотиве" под 25-м номером.
"Я очень доволен переходом в "Локомотив". Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей "Локомотива", знаю некоторых футболистов", - передаёт слова гвинейца пресс-служба "красно-зелёных".
Ранее Камано выступал за "Бастию" и "Бордо". В составе последних нападающий провёл 139 игр, в которых забил 30 голов и сделал 14 ассистов. Также Камано регулярно вызывается на матчи сборной Гвинеи.
Камано перешёл в "Локомотив"
Бывший нападающий "Бордо" Франсуа Камано стал футболистом "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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