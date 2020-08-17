"Уже давно был задан тренд на женский футбол. Желательно, чтобы у каждого большого клуба была женская команда. Мы работаем в этом направлении", - цитирует Газизова "Чемпионат".
"Спартак" в нынешнем сезоне провел 2 тура и набрал 4 очка, сыграв вничью с "Сочи" (2:2) и обыграв "Ахмат" (2:0).
В 3-м туре чемпионата России красно-белые в гостях сыграют против "Уфы". Матч пройдет 19 августа и начнется в 16:00 мск.
Газизов: женская команда "Спартака"? Работаем в этом направлении
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что клуб работает над созданием женской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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