- Рад, что в РФС среагировали. В целом, комментировать это не особо хочется. Проверка на полиграфе не выявила ничего подозрительного? Мы ничего плохого и не подозревали. Речь шла только о профессиональных качествах, - цитирует Газизова Чемпионат.
Напомним, в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" Казарцевым было назначено два пенальти. Один из них экспертной комиссией был признан ошибочным. После этого Василия отстранили от работы на неопределенный срок. О судьбе Еськова пока неизвестно, однако официально от деятельности его не отстраняли.
Встреча команд завершилась со счетом 2:2.
Газизов - об успешной проверке Казарцева и Еськова: мы ничего плохого и не подозревали
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на результаты проверки на детекторе лжи арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова после матча 1-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: СЭ
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