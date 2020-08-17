Переход француза в петербургский клуб сильно зависит от того, получится ли у "сине-бело-голубых" заявить ле Таллека с российским паспортом. Напомним, что у футболиста русская жена и дом в Москве. Ле Таллек заявлял, что к концу сезона должен получить российское гражданство.
Ранее к футболисту проявляло интерес московское "Динамо". Ле Таллек в минувшем сезоне чемпионата Франции провёл 28 матчей в составе "Монпелье", забил 2 гола и получил 3 жёлтые карточки. 30-летний игрок также выступал за "Боррусию", "Нант", "Мордовию" и "Црвену Звезду".
Источник: Transfermarkt.ru
"Зенит" интересуется футболистом "Монпелье" Ле Таллеком
Полузащитник "Монпелье" Дамьен ле Таллек попал в сферу интересов "Зенита".
Фото: ФК "Монпелье"
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